ВС США забыли забрать карту своей военной базы из переданной ВСУ Bradley

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США забыли вытащить из переданной ВСУ боевой машины пехоты (БМП) карту одной из крупнейших американских военных баз. Об этом сообщает РИА Новости.

В захваченной российскими военными на купянском направлении бронемашине обнаружилась схема национального учебного центра Форт Ирвин. На этом полигоне, расположенном в пустыне Мохаве, американская армия отрабатывает тактику своих наземных операций с применением бронетехники при поддержке авиации.

Накануне командир отделения Российской армии с позывным Чуваш рассказал, что эвакуированная с авдеевского направления бойцами российской группировки «Центр» американская БМП Bradley была произведена в Техасе в 2012 году. По его словам, эту информацию удалось узнать, поскольку БМП почти не повредилась.

В августе сообщалось, что в ходе боев при взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике (ДНР) на минах подорвались две Bradley. Командир взвода с позывным Топор из группировки войск «Центр» рассказал, что обезвредить военную технику противника удалось благодаря одной уловке. Российские бойцы установили мины, на которых подорвалась первая БМП, пока ее эвакуировали, минеры чуть дальше установили в земле еще боеприпасы. На них наехала вторая американская боевая машина и получила повреждения.