Байден вышел из себя из-за спросившего о Путине журналиста

Daily Mail: Байден резко ответил журналисту, задавшему вопрос о Путине

Президент США Джо Байден вышел из себя из-за журналиста, задавшего вопрос о главе России Владимире Путине. Американский лидер резко ответил репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?», — обратился Байден к журналисту. Отмечается, что репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее стало известно, что Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России по итогам встречи Байдена и Стармера.