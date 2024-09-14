Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:49, 14 сентября 2024Мир

Байден вышел из себя из-за спросившего о Путине журналиста

Daily Mail: Байден резко ответил журналисту, задавшему вопрос о Путине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден вышел из себя из-за журналиста, задавшего вопрос о главе России Владимире Путине. Американский лидер резко ответил репортеру британского телеканала Sky News, сообщает Daily Mail.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?», — обратился Байден к журналисту. Отмечается, что репортер задал вопрос, прежде чем американский президент успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее стало известно, что Белый дом не сообщил о решении по вопросу одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России по итогам встречи Байдена и Стармера.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший главный воздушный разведчик ДНР Гудвин погиб после перевода в штурмовики. Он воевал на Донбассе с 2014 года

      США не сообщили о решении одобрить удары ВСУ по России

      Байден вышел из себя из-за спросившего о Путине журналиста

      Основатель Pink Floyd заявил о попытках Запада очернить Путина

      В России задумали изменить правила оказания услуг связи

      В США назвали безумной идею разрешить Киеву наносить удары вглубь России

      В Италии появились рекламные щиты с пророссийскими лозунгами

      В Киеве произошли взрывы

      Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

      Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше