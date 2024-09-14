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23:39, 14 сентября 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: система ПВО сбила БПЛА в Ростовской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал губернатор.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Никитовском районе Горловки во время тушения пожара из-за дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три сотрудника МЧС. По его словам, в момент ликвидации возгорания беспилотник сбросил взрывоопасный предмет.

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      Евгений Силаев
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