Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: система ПВО сбила БПЛА в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал губернатор.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в Никитовском районе Горловки во время тушения пожара из-за дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три сотрудника МЧС. По его словам, в момент ликвидации возгорания беспилотник сбросил взрывоопасный предмет.