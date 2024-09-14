Годовалая россиянка полностью оглохла после вакцинации

В Татарстане годовалая девочка полностью лишилась слуха после вакцинации

В Татарстане годовалая девочка полностью лишилась слуха после вакцинации. Следственный комитет возбудил дело о халатности врачей, сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка родилась в октябре 2022 года — сразу после рождения ей провели операцию на кишечнике и присвоили паллиативный статус. Через год состояние ребенка улучшилось, и ей удалили систему парентерального питания. В начале 2024 года девочка заболела — родители вызвали на дом врача, который назначил антибиотики и направил на повторный прием.

Менее чем через неделю ребенка отправили на вакцинацию — ей поставили комбинированную вакцину и прививку от гепатита. Спустя несколько дней после введения препаратов мать девочки заметила, что та не откликается на свое имя.

Неврологи в бесплатной больнице назвали это временной реакцией, а врачи из частной клиники диагностировали глухоту на оба уха. Родственники ребенка винят в произошедшем вакцину, которую поставили без изучения истории болезни пострадавшей. В амбулаторной карте также не были указаны антибиотики, которые назначил педиатр — вместо них значился только сироп от кашля.

Родители девочки обратились в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по статье «Халатность». При помощи кохлеарной имплантации слух в одном ухе удалось восстановить. Затем пострадавшим предстоит отстоять долгую очередь на вторую операцию.

Ранее в Москве школьник оглох на одно ухо после пощечины тренера на занятии по рукопашному бою. Инцидент произошел в клубе «Атлант», в Левобережном районе Москве. Там ребенок вместе с братом отрабатывал приемы рукопашного боя. Когда мальчик разозлился и попробовал применить запрещенный прием, который мог привести к перелому позвоночника у брата, тренер дал пощечину подопечному, чтобы привести его в чувство.