Харрис назвали содержательной пустотой в сравнении с Трампом

Пушков: Харрис является содержательной пустотой в сравнении с Трампом

Кандидат на пост президента США Камала Харрис является «содержательной пустотой» в сравнении со своим конкурентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

«Харрис выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий. Ее постоянный смех не должен обманывать, поскольку является не более чем приемом, помогающим скрывать содержательную пустоту и взаимодействовать с толпой. Смех Харрис эмоционально пуст, нарочит, запрограммирован, это часть заложенной в нее матрицы», — рассказал парламентарий.

Пушков также подчеркнул, что Трамп при всех своих недостатках представляет «человеческую часть». При этом он оценил Харрис как исключительно продукт политтехнологов с целью ее победы на выборах.

Ранее Пушков заявил, что экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Он подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного».