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23:23, 14 сентября 2024Спорт

Карпин отказался комментировать судейство из-за боязни пожизненной дисквалификации

Карпин: если скажу, что думаю про судейство, меня пожизненно дисквалифицируют

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отказался комментировать судейство в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за боязни дисквалификации. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень хочется говорить про судейство, очень. Но если я скажу 50 процентов того, что я думаю про судейство, в том числе сегодняшнее, меня точно пожизненно дисквалифицируют. Но я обещаю, лет через пять я закончу, уйду на пенсию — я вам расскажу про них вообще все», — заявил тренер.

Ранее 14 сентября «Ростов» в гостях уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Дублем отметился полузащитник Эдуард Спецрян, он забил на 16-й и 77-й минуте матча.

Благодаря победе краснодарцы набрали 18 очков в РПЛ и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только «Зениту». В активе «Ростова» осталось 11 очков, команда Карпина занимает седьмую строчку.

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      Андрей Стрельцов
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