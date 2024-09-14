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21:14, 14 сентября 2024Спорт

«Краснодар» всухую победил «Ростов» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:0 в матче восьмого тура РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» всухую победил «Ростов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Эдуард Спецрян, он забил на 16-й и 77-й минуте матча.

Благодаря победе краснодарцы набрали 18 очков в РПЛ и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только «Зениту». В активе «Ростова» осталось 11 очков, команда Валерия Карпина занимает седьмую строчку.

Ранее 14 сентября в других матчах тура РПЛ «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл «Оренбург» в гостях, а ЦСКА на своем поле с минимальным счетом уступил «Зениту». После игры полузащитник армейцев Рифат Жемалетдинов уличил соперников в игре в женский футбол.

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      Андрей Стрельцов
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