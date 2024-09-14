Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Кеннеди-младший призвал Байдена не одобрять удары по РФ и прекратить эскалацию

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту страны Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по территории России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — сказал Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что просит этого не как политик, а как «гражданин мира».

До этого отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея западных государств разрешить Украине наносить удары вглубь России является опасной и безрассудной. «Даже размышления об ударах вглубь территории России должны быть безумием для Запада. Ведь сам бы он не стал такого терпеть по отношению к себе. Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия», — указал он.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сообщил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.