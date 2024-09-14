Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 14 сентября 2024Мир

Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

Кеннеди-младший призвал Байдена не одобрять удары по РФ и прекратить эскалацию
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обратился к президенту страны Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, призвав их отказаться от одобрения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по территории России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Госсекретарь Блинкен, президент Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — сказал Кеннеди-младший. Он подчеркнул, что просит этого не как политик, а как «гражданин мира».

До этого отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что идея западных государств разрешить Украине наносить удары вглубь России является опасной и безрассудной. «Даже размышления об ударах вглубь территории России должны быть безумием для Запада. Ведь сам бы он не стал такого терпеть по отношению к себе. Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия», — указал он.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сообщил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Нет воды, еды и связи. Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о полной дезорганизации ВСУ в Курской области

      В ЛНР сообщили о безуспешной попытке контратаки ВСУ под Кременной

      Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки

      Основатель Pink Floyd рассказал украинцам о лицемерии властей США

      Кеннеди-младший предостерег Байдена от одобрения ударов ВСУ по России

      В России рассказали об экспериментах ВСУ с боеприпасами для дронов

      Раскрыта реакция россиян на отдых в КНДР

      Суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

      Российские военные создали подземную военную базу в Херсонской области

      Врач предупредила о негативных эффектах от сахарозаменителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше