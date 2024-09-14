На Украине раскрыли планы по проведению выборов в 2025 году

Депутат Железняк: в проекте бюджета не заложены расходы на выборы 2025 года

В проекте бюджета, внесенного в Верховную Раду Украины, не заложены расходы на проведение выборов в 2025 году. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«По выборам в бюджете пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года», — рассказал парламентарий.

Железняк добавил, что предполагается добавление статьи о том, что в случае прекращения «военного положения» на Украине будет внесено предложение о выделении средств на организацию выборов в органы власти всех уровней.

27 апреля Верховный суд Украины начал производство по делу против Рады в связи с отсутствиями выборов президента Украины. Иск заключается в том, чтобы признать противоправной бездействие Верховной Рады относительно отсутствия назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязать парламент назначить выборы через принятие соответствующего постановления.