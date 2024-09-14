Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 14 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли планы по проведению выборов в 2025 году

Депутат Железняк: в проекте бюджета не заложены расходы на выборы 2025 года

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В проекте бюджета, внесенного в Верховную Раду Украины, не заложены расходы на проведение выборов в 2025 году. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«По выборам в бюджете пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года», — рассказал парламентарий.

Железняк добавил, что предполагается добавление статьи о том, что в случае прекращения «военного положения» на Украине будет внесено предложение о выделении средств на организацию выборов в органы власти всех уровней.

27 апреля Верховный суд Украины начал производство по делу против Рады в связи с отсутствиями выборов президента Украины. Иск заключается в том, чтобы признать противоправной бездействие Верховной Рады относительно отсутствия назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязать парламент назначить выборы через принятие соответствующего постановления.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      В Алжире провозгласили победу действующего президента на выборах

      В Минобороны заявили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

      На Украине раскрыли планы по проведению выборов в 2025 году

      На Украине назвали решающее судьбу конфликта направление на фронте

      В Германии заявили о провале стратегии накачивания Украины оружием

      Трусова оценила первое за два года выступление на соревнованиях

      Неудачная попытка наступления ВСУ на новом направлении в Курской области попала на видео

      Раскрыты планы королевской семьи по поздравлению принца Гарри с 40-летием

      Слуцкий сравнил США с империей лжи из-за новых санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше