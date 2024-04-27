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18:31, 27 апреля 2024Бывший СССР

Верховный суд Украины открыл дело с требованием провести выборы президента

Страна: против Верховной Рады открыли дело из-за отсутствия выборов президента

Фото: Alina Smutko / Reuters

Верховный суд Украины начал производство по делу против Рады в связи с отсутствиями выборов президента Украины, передает издание «Страна.ua».

Иск заключается в том, чтобы признать противоправной бездействие Верховной Рады относительно отсутствия назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года и обязать парламент назначить выборы через принятие соответствующего постановления.

Отмечается, что истцом стал житель Чернигова, который считает указанное бездействие Верховной Рады нарушающим права жителей Украины участвовать в избирательном процессе.

Как указывается в постановлении, коллегия судей вынесла решение открыть дело по производству о признании бездеятельности Рады противоправной с обязательством совершить определенные действия.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет нелегитимным самозванцем.

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      Валентин Карант
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