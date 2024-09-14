На военной базе в США начали отрабатывать бои с армией России

На американской военной базе Форт Ирвин отрабатывают бои с российской армией

На территории военной базы Форт Ирвин в американском штате Калифорния начали отрабатывать бои с армией России. Об этом сообщает РИА Новости.

Карта данной базы была захвачена в трофейной БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данный тренировочный полигон является одним из ключевых для армии США — там отрабатывались и имитировались бои в Афганистане и Ираке, а сейчас моделируются сражения на территории Украины.

Отмечается, что роль врага играет 11-й бронетанковый кавалерийский полк, который проходил обучение на технике, схожей с БТР-87 и бронеавтомобилями «Тигр». Отдельно подчеркивается, что во всех учениях противник располагается в искусственном населенном пункте Ujen.

Ранее национальный учебный центр Форт Ирвин начал набирать актеров со знанием русского языка для участия в учениях. Среди требований к соискателям значилось отличное обладание устными и письменными навыками, а также умение «воспроизводить культурные особенности».