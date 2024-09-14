Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 14 сентября 2024Мир

В США стали набирать актеров со знанием русского языка для участия в учениях

РИА: база США Форт Ирвин ищет актеров со знанием русского языка для учений

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Национальный учебный центр Форт Ирвин набирает актеров со знанием русского языка для участия в учениях. Это выяснило РИА Новости.

Отмечается, что на полигоне в Форт Ирвине американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. По данным агентства, после начала специальной военной операции (СВО) на данной базе происходит моделирование боя на Украине.

Уточняется, что в сети были обнаружены объявления, в которых компания Check Defense искала «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Среди требований к соискателям значилось отличное обладание устными и письменными навыками, а также умение «воспроизводить культурные особенности».

Ранее сообщалось, что в трофейной боевой машине пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной российскими военными, обнаружили карту одной из крупнейших американских военных баз Форт Ирвин. Данный центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обошлись словами о неизменной поддержке Украины. Белый дом не разрешил ВСУ бить американским оружием вглубь России

      В США назвали Харрис сторонницей войны с Россией

      В США пожаловались на потерю ВСУ «военного импульса»

      Американцы забыли карту военной базы в отправленной на Украину БМП

      Тренер назвал самые эффективные упражнения для красивых ягодиц

      В США стали набирать актеров со знанием русского языка для участия в учениях

      В России объяснили смысл советских учений с пехотой в эпицентре реального ядерного взрыва

      Байден прокомментировал предупреждение Путина о последствиях ударов по России

      Зеленский счел успешной операцию ВСУ в Курской области

      Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше