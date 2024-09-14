В США стали набирать актеров со знанием русского языка для участия в учениях

РИА: база США Форт Ирвин ищет актеров со знанием русского языка для учений

Национальный учебный центр Форт Ирвин набирает актеров со знанием русского языка для участия в учениях. Это выяснило РИА Новости.

Отмечается, что на полигоне в Форт Ирвине американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. По данным агентства, после начала специальной военной операции (СВО) на данной базе происходит моделирование боя на Украине.

Уточняется, что в сети были обнаружены объявления, в которых компания Check Defense искала «профессионалов в области исполнения ролей» со знанием русского языка. Среди требований к соискателям значилось отличное обладание устными и письменными навыками, а также умение «воспроизводить культурные особенности».

Ранее сообщалось, что в трофейной боевой машине пехоты (БМП) Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной российскими военными, обнаружили карту одной из крупнейших американских военных баз Форт Ирвин. Данный центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

