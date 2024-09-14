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06:16, 14 сентября 2024Бывший СССР

В захваченном на Украине Bradley обнаружили карту крупной военной базы США

Военные ВС США оставили в отправленном на Украину Bradley карту базы Форт Ирвин

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) США забыли в отправленной на Украину боевой машине пехоты (БМП) Bradley карту одной из крупнейших американских военных баз. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что в захваченном российскими солдатами БМП была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин. Данный центр является ключевым тренировочным полигоном американской армии, он расположен в пустыне Мохаве в штате Калифорния.

До этого российские военнослужащие во время боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО) захватили бронеавтомобиль MaxxPro, который произведен в США. Боец с позывным Шахтер рассказал, что бронетехнику удалось обнаружить во время разведки беспилотниками.

Ранее в Нижегородской области произошла утечка данных участников СВО. База данных бойцов с указанием их фамилий, имен и отчеств была опубликована на сайте областного Минимущесва.

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