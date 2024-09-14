На западе Украины 95 населенных пунктов остались без света

95 населенных пунктов остались без света во Львовской области

Во Львовской области на западе Украины обесточены 95 населенных пунктов. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«На Львовщине обесточены 95 населенных пунктов. Полностью — 46, частично — 49. (...) Больше всего отключений зафиксировали на бродовском, бусском и мостисском направлениях», — указано в сообщении администрации.

Отмечается, что причиной отключений стала непогода, а над восстановлением электроснабжения работают 116 сотрудников энергетических служб и 40 единиц спецтехники.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. Чиновник сообщил, что западные партнеры, включая США, выделят средства на поддержку энергетического сектора республики, однако это не поможет избежать отключений электричества.