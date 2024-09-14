На западе Украины 95 населенных пунктов остались без света

Во Львовской области на западе Украины обесточены 95 населенных пунктов. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
«На Львовщине обесточены 95 населенных пунктов. Полностью — 46, частично — 49. (...) Больше всего отключений зафиксировали на бродовском, бусском и мостисском направлениях», — указано в сообщении администрации.
Отмечается, что причиной отключений стала непогода, а над восстановлением электроснабжения работают 116 сотрудников энергетических служб и 40 единиц спецтехники.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. Чиновник сообщил, что западные партнеры, включая США, выделят средства на поддержку энергетического сектора республики, однако это не поможет избежать отключений электричества.