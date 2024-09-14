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04:32, 14 сентября 2024Наука и техника

Назван срок запуска японской лунной миссии ispace

Японская компания ispace запустит вторую миссию на Луну в декабре

Изображение: ispace

Японская компания ispace запустит свою вторую миссию на Луну в декабре. Такие сроки называет издание SpaceNews.

Лунный модуль Resilience планируется запустить на ракете Falcon 9 с площадки во Флориде. В настоящее время в Японии завершаются испытания посадочного аппарата, который отправят в США за месяц-полтора до запуска. Вероятность запуска Resilience в декабре в ispace оценивают в 50 процентов.

Издание пишет, что конструктивно Resilience напоминает модуль HAKUTO-R, совершивший 25 апреля 2023-го жесткую посадку на Луну. Всего Resilience будет переносить шесть полезных нагрузок. Аппарат должен высадиться в Море Холода в северной части Луны.

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В мае 2023-го компания ispace заявила, что жесткая посадка модуля Hakuto-R на поверхность Луны объясняется программным сбоем. Расследование, проведенное токийским стартапом, показало, что бортовой компьютер проигнорировал информацию от лазерного дальномера на посадочном модуле. Вследствие этого посадка аппарата началась раньше запланированного, и он после исчерпания запасов топлива перешел в режим свободного падения.

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      Иван Потапов
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