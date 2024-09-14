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04:56, 14 сентября 2024Мир

Нидерланды не поставят Украине обещанные Patriot из-за решения союзника

NL Times: Нидерланды не смогут передать Украине Patriot из-за решения союзника

Фото: Shalev Cohen / Unsplash

Нидерланды не смогут отправить Украине обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за решения союзника. Об этом пишет портал NL Times со ссылкой на Минобороны страны.

Сообщается, что партнер Амстердама отказался от участия в поставке. В оборонном ведомстве не уточнили, о ком идет речь.

В июне стало известно, что Нидерланды совместно еще с одной страной намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитный ракетный комплекс Patriot. Сроки поставки не раскрывались ради сокрытия информации от России.

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      Марина Совина
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