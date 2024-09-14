Новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю

Новая владелица квартиры Долиной пожаловалась, что ее довели до нервного срыва

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, пожаловалась на травлю. Об этом рассказал адвокат 33-летней женщины в беседе с изданием Voice.

По словам юриста, Лурье находится на грани нервного срыва из-за того, что ее выставляют мошенницей. «Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — рассказал адвокат Владимир, который предпочел не разглашать свою фамилию.

Мужчина также опроверг информацию о том, что Лурье купила пятикомнатную квартиру Долиной без предварительного просмотра вживую. Он также отрицает связь многодетной матери с мошенниками, которые обманули народную артистку. Адвокат назвал Лурье обычной, достойной, законопослушной гражданкой и выразил надежду, что суд примет решение в ее пользу.

Ранее стало известно, что обманутая аферистами Долина получила в подарок целое здание в центре Москвы. Такой презент певице сделал 61-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин. Дом располагается около Театра Российской армии. Здесь, как сообщается, певица собирается устроить собственный джаз-клуб.