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14:22, 14 сентября 2024Экономика

Новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю

Новая владелица квартиры Долиной пожаловалась, что ее довели до нервного срыва

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Новая владелица квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, пожаловалась на травлю. Об этом рассказал адвокат 33-летней женщины в беседе с изданием Voice.

По словам юриста, Лурье находится на грани нервного срыва из-за того, что ее выставляют мошенницей. «Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — рассказал адвокат Владимир, который предпочел не разглашать свою фамилию.

Мужчина также опроверг информацию о том, что Лурье купила пятикомнатную квартиру Долиной без предварительного просмотра вживую. Он также отрицает связь многодетной матери с мошенниками, которые обманули народную артистку. Адвокат назвал Лурье обычной, достойной, законопослушной гражданкой и выразил надежду, что суд примет решение в ее пользу.

Ранее стало известно, что обманутая аферистами Долина получила в подарок целое здание в центре Москвы. Такой презент певице сделал 61-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин. Дом располагается около Театра Российской армии. Здесь, как сообщается, певица собирается устроить собственный джаз-клуб.

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      Нина Ташевская
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