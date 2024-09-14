Перспективы второй мирной конференции по Украине оценили

Политолог Караганов: надежд на успех второй конференции по Украине нет

Надежд на успех второй конференции по Украине и окончание конфликта нет, но Россия готова разговаривать и обсуждать переговоры. Об этом заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог-международник Сергей Караганов, передает РИА Новости.

«Поучаствовать надо, мы готовы говорить. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада», — рассказал исследователь.

Караганов подчеркнул, что скорейшее окончание конфликта на Украине является интересом России. По его словам, в скором времени возникнет еще несколько вооруженных столкновений из-за чего необходимо срочно урегулировать существующие.

Ранее Караганов заявил, что Россия вправе ответить ядерным оружием на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием. Он также подчеркнул, что речь идет не только о ситуациях при ударах украинских войск, но и вторжении сил Киева на территорию России, например, в Курскую область.