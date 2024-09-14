Подсчитана стоимость лечения пострадавшего от удара молнии российского туриста

Shot: лечение пострадавшего от удара молнии в Батуми мужчины обойдется в $2000

Лечение в грузинской клинике пострадавшего от удара молнии в Батуми туриста обойдется минимум в 2000 долларов (около 180 тысяч рублей). Подсчетами поделился сам россиянин в беседе с Telegram-каналом Shot.

32-летний житель Самары отметил, что из-за отсутствия у него местной медицинской страховки услуги врачей и медикаменты придется оплачивать самостоятельно. Точную сумму медики пока назвать не могут, поскольку не знают, как долго пострадавшему придется находиться в больнице. Однако на данный момент речь уже идет о 2000 долларов.

Сейчас мужчине помогают родственники и друзья — несколько человек остались с ним в Грузии, покупают ему продукты и регулярно навещают в больнице. Неожиданной для россиянина оказалась компенсация части затрат самим Нейромонахом Феофаном, под чей трек он танцевал в момент удара молнии. Музыкант отправил самарцу на лечение 50 тысяч рублей и отказался от комментариев.

Ранее стало известно, что пострадавший от удара молнии российский турист уже идет на поправку. Грузинские врачи вкололи 32-летнему мужчине обезболивающее, и он бодро больнице и общается по телефону с друзьями.