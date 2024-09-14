Популярность известной в 90-е группы выросла из-за зумеров

Спрос на группу «Рок-Острова» вырос из-за популярности песни «Ничего не говори»

Спрос на выступления группы «Рок-Острова» резко вырос из-за популярности песни «Ничего не говори» у зумеров, сообщает Telegram-канал Shot.

Песня, вышедшая в 1997 году, собрала сто тысяч просмотров Reels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и TikTok. В настоящее время из-за волны популярности выступление группы стоит 500 тысяч рублей, и на них практически нет свободных мест до конца года.

Ранее песня российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира надевали меховые шапки и шубы и танцевали под хит 2004 года. При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не знали значения слов «попробуй джага-джага» из песни и просили перевод.

