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10:41, 14 сентября 2024Бывший СССР

Расчет ЗРК «Тор-М1» ВС России рассказал об уничтожении украинского дрона

Расчет ЗРК «Тор-М1» рассказал об уничтожении дрона ВСУ «Валькирия»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Вооруженных сил России рассказал об уничтожении украинского дрона «Валькирия». Слова военных передает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Как сообщил начальник расчета с позывным Атлет, экипаж ЗРК своевременно обнаружил цель, доложил вышестоящему командованию и после подтверждения того, что дрон принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ), совершил пуск и уничтожил цель.

«Чувствуешь, что это такая маленькая победа, но это и должно быть так, потому что цель должна быть уничтожена», — заключил Атлет.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор». По его словам, перспективный комплекс будет отличаться от существующих модификаций больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1».

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      Валентин Карант
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