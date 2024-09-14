Россия уничтожила украинский беспилотник над Черным морем

Россия уничтожила беспилотник ВСУ над Черным морем

Россия предотвратила теракт с использованием беспилотника Вооруженных сил Украины по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, дрон был уничтожен над акваторией Черного моря. Попытка атаки была предпринята в субботу, 14 сентября, около 17:30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ направили 14 американских катеров Willard Sea Force с десантниками для захвата буровой платформы «Крым-2» в Черном море.

В ходе боестолкновения российские военнослужащие потопили восемь суден, а также уничтожили до 80 солдат ВСУ.