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14:31, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно об опасениях Байдена из-за масштабного конфликта при одобрении ударов по РФ

NYT: Байден крайне опасается масштабного конфликта при одобрении ударов по РФ

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден крайне опасается развязывания масштабного конфликта при одобрении использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия для ударов по российским территориям. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Обсуждения президента Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о том, следует ли разрешить Украине атаковать Россию с использованием западного оружия большой дальности, стали новым свидетельством того, что президент по-прежнему глубоко опасается развязывания опасного и масштабного конфликта», — говорится в материале.

Авторы статьи добавили, что решение американского лидера по ударам ВСУ западным оружием «может оказаться гораздо более важным, чем предыдущие уступки президента».

Уточняется, что вопрос об использовании Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России стал редким предметом разногласий между британскими и американскими официальными лицами, которые в течение последних 30 месяцев боевых действий в целом придерживались единой стратегии.

Ранее в США пожаловались на потерю ВСУ «военного импульса». Отмечается, что «военный импульс» украинскими войсками был потерян после летнего контрнаступления в 2023 году, что представляет собой угрозу для западных стран.

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      Виктория Кондратьева
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