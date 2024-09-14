Московский суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду по вопросу стажа

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск российской балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исковое заявление было возвращено танцовщице. По словам источника агентства в суде, дело не подсудно данному суду.

Волочкова обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из-за того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад.

Ранее Волочкова рассказала, почему продала 20 принадлежавших ей квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием недвижимости, поэтому решила расстаться с ней.