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08:39, 14 сентября 2024Культура

Московский суд отказался рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду по вопросу стажа

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск российской балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исковое заявление было возвращено танцовщице. По словам источника агентства в суде, дело не подсудно данному суду.

Волочкова обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из-за того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад.

Ранее Волочкова рассказала, почему продала 20 принадлежавших ей квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием недвижимости, поэтому решила расстаться с ней.

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      Маргарита Пименова
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