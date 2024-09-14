Уничтожение группировки ВСУ в лесном массиве Курской области попало на видео

Минобороны показало уничтожение ВС России группировки ВСУ в Курской области

Российские военные поразили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Уничтожение живой силы противника показало Минобороны России, кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что скопление украинских солдат было обнаружено российскими средствами воздушной разведки. Бойцов ВСУ заметили в лесном массиве в приграничном районе Курской области. Момент удара по ним попал на видео.

«После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены», — отметили в Минобороны России.

Ранее стало известно о неудачной попытке наступления ВСУ в Курской области в районе населенного пункта Глушково. В результате действия украинской армии пресекли российские военные, инженерная машина разграждения и два танка Вооруженных сил Украины были уничтожены.