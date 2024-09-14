В Алжире провозгласили победу действующего президента на выборах

Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего президента Теббуна

Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего президента Абдельмаджида Теббуна на выборах главы государства, которые прошли в стране 7 сентября президентских выборах. Об этом сообщает Алжирское радио.

Уточняется, что явка составила 48,03 процента. В Алжире президент избирается на всеобщих выборах. Срок нахождения на посту составляет 5 лет, однако глава государства не может занимать эту должность более двух сроков.

О победе Теббуна также заявила избирательная комиссия Алжира. По ее данным, действующий лидер набрал 94,65 процента голосов избирателей.

Ранее стало известно об уходе из жизни посла России в Алжире Валерьяна Шуваева. Дипломат занимал эту должность с мая 2022 года.