В Алжире умер посол России Шуваев

МИД: в Алжире умер посол России Валерьян Шуваев

В Алжире умер посол России Валерьян Шуваев. Об этом сообщил Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России в заявлении на сайте ведомства.

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником», — заявили в ведомстве.

Шуваев был послом в России в Ливии, Ираке, Марокко, а с мая 2022 года — в Алжире.

Ранее в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. По данным источников, он умер дома в столичном районе Замоскворечье.