Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины вооружениями потерпела провал

Стратегия Запада по накачиванию Украины вооружениями потерпела провал. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel.

«Каково ваше решение, чтобы прекратить страдания мирных жителей? Разве мы продолжаем нести благородную мораль? Разве НАТО напрямую влезет в конфликт, чтобы вся Европа полегла в руинах и пепле? Стратегия снабжения Украины оружием для победы в войне провалилась», — рассказала политик.

Вагенкнехт также подчеркнула, что для урегулирования конфликта на Украине неизбежно нужно будет искать компромиссы. В частности, она уделила особое внимание вопросу членства Киева в Североатлантическом альянсе. Политик добавила, что любые шутки про нее, что она является якобы поддерживаемым Россией политиком, лишь снижают качество дискуссии и возможности урегулировать ситуацию.

Ранее глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине для начала мирных переговоров. Политик также добавил, что готов сыграть личную роль в урегулировании конфликта.