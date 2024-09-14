Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 14 сентября 2024Мир

В Германии заявили о провале стратегии накачивания Украины оружием

Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины вооружениями потерпела провал

Фото: Alina Smutko / Reuters

Стратегия Запада по накачиванию Украины вооружениями потерпела провал. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel.

«Каково ваше решение, чтобы прекратить страдания мирных жителей? Разве мы продолжаем нести благородную мораль? Разве НАТО напрямую влезет в конфликт, чтобы вся Европа полегла в руинах и пепле? Стратегия снабжения Украины оружием для победы в войне провалилась», — рассказала политик.

Вагенкнехт также подчеркнула, что для урегулирования конфликта на Украине неизбежно нужно будет искать компромиссы. В частности, она уделила особое внимание вопросу членства Киева в Североатлантическом альянсе. Политик добавила, что любые шутки про нее, что она является якобы поддерживаемым Россией политиком, лишь снижают качество дискуссии и возможности урегулировать ситуацию.

Ранее глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине для начала мирных переговоров. Политик также добавил, что готов сыграть личную роль в урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      В Алжире провозгласили победу действующего президента на выборах

      В Минобороны заявили об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

      На Украине раскрыли планы по проведению выборов в 2025 году

      На Украине назвали решающее судьбу конфликта направление на фронте

      В Германии заявили о провале стратегии накачивания Украины оружием

      Трусова оценила первое за два года выступление на соревнованиях

      Неудачная попытка наступления ВСУ на новом направлении в Курской области попала на видео

      Раскрыты планы королевской семьи по поздравлению принца Гарри с 40-летием

      Слуцкий сравнил США с империей лжи из-за новых санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше