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00:51, 14 сентября 2024Мир

В Италии заявили о разрушении Украины из-за НАТО

Политолог Орсини заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Политика НАТО разрушила Украину и поставила под угрозу ее будущее. Об этом заявил итальянский политический аналитик профессор Алессандро Орсини, его слова приводит ТАСС.

Комментируя конфликт, политолог выразил мнение, что он завершится «только на условиях президента России Владимира Путина» и приведет к полному опустошению Украины. По словам Орсини, страна будет лишена условий для процветания.

Он также оценил возможность вступления «такой» Украины в Европейский союз (ЕС), объяснив, что это потребует от Евросоюза взять на себя обязательства не только по восстановлению, но и по поддержанию жизнеспособности страны. При этом эксперт указал, что Европа уже отчасти финансово обеспечивает функционирование пенсионной системы, здравоохранения и других служб государства.

Ранее Орсини заявил, что Владимир Путин усугубляет три проблемы главы Украины Владимира Зеленского в конфликте, заставляя его принимать выгодные для российских войск решения.

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      Маргарита Пименова
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