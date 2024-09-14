В МИД назвали неэффективными вербальные сигналы Западу об угрозе эскалации

Рябков: сигналы РФ Западу об угрозе эскалации не дают эффекта, их надо менять

Вербальные сигналы России в адрес Запада об опасности эскалации совершенно неэффективны. Их необходимо поменять, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков, передает ТАСС.

«К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают либо дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять. Об этом тоже было сказано руководством достаточно внятно, и к этому мне лично добавить нечего», — сообщил дипломат в ходе своего выступления на полях седьмого медиасаммита БРИКС.

Он посоветовал взвесить возможные последствия, которые могут возникнуть из-за безответственных действий со стороны руководителей западных государств.

Ранее Рябков заявил, что сотрудничество России и Ирана никак не сказывается на вопросе безопасности третьих стран. Он выразил уверенность в том, что недруги РФ рассчитывают поссорить Москву и Тегеран.