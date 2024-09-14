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09:40, 14 сентября 2024Спорт

В НХЛ ответили на вопрос об отмене рекорда Овечкина из-за России

В НХЛ заявили, что не согласны с желанием отменить рекорд Овечкина из-за России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли ответил на вопрос о том, будет ли отменен рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах из-за его происхождения. Его слова приводит Daily Faceoff.

«Некоторые считают, что раз Овечкин — русский, его рекорд надо отменить. Мы полностью с этим не согласны», — заявил Дейли. Он подчеркнул, что Овечкин является потрясающим амбассадором хоккея на протяжении 20 лет.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Анастасия Борисова
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