В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

Сенатор Карасин: Россия поддерживает усилия Китая по мирному процессу

Россия поддерживает усилия Китая по мирному процессу для завершения украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Пекина «соорудить мост» для переговоров.

«Российское руководство приветствует любые усилия по созданию приемлемых для позитивных результатов условий мирных переговоров. В данном случае наши китайские стратегические партнеры играют довольно значительную роль в этих усилиях. Хотя все наши условия были четко обозначены [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным несколько месяцев назад в выступлении в МИД, и они остаются актуальны. Самое главное сейчас зависит от готовности западного мира усмирить своих подопечных в Киеве, своих структурно подчиненных им людей команды [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал сенатор.

Усилия наших партнеров, влиятельных международных игроков к созданию условий для движения к мирным переговорам, к решению всего этого кризиса, конечно, приветствуются. Мы будем этому максимально содействовать, но только при том условии, если вторая сторона, западный мир, НАТО и прочие структуры будут позитивно влиять на развитие этих событий Григорий Карасин российский сенатор

Как заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, Китай хочет «соорудить мост» для проведения мирных переговоров по Украине и будет дальше работать для достижения этой цели. «Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — сказал дипломат.