Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 14 сентября 2024Россия

В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

Сенатор Карасин: Россия поддерживает усилия Китая по мирному процессу

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Россия поддерживает усилия Китая по мирному процессу для завершения украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Пекина «соорудить мост» для переговоров.

«Российское руководство приветствует любые усилия по созданию приемлемых для позитивных результатов условий мирных переговоров. В данном случае наши китайские стратегические партнеры играют довольно значительную роль в этих усилиях. Хотя все наши условия были четко обозначены [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным несколько месяцев назад в выступлении в МИД, и они остаются актуальны. Самое главное сейчас зависит от готовности западного мира усмирить своих подопечных в Киеве, своих структурно подчиненных им людей команды [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал сенатор.

Усилия наших партнеров, влиятельных международных игроков к созданию условий для движения к мирным переговорам, к решению всего этого кризиса, конечно, приветствуются. Мы будем этому максимально содействовать, но только при том условии, если вторая сторона, западный мир, НАТО и прочие структуры будут позитивно влиять на развитие этих событий

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, Китай хочет «соорудить мост» для проведения мирных переговоров по Украине и будет дальше работать для достижения этой цели. «Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — сказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

      «Локомотив» стал лидером РПЛ

      Раскрыта позиция Папы Римского по ударам ВСУ вглубь России

      В МИД России понадеялись на сенсационность саммита БРИКС

      В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

      Стали известны подробности возвращения российских пленных

      На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

      На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

      Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

      Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше