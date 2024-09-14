В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

Россия поддерживает усилия Китая по мирному процессу для завершения украинского конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Пекина «соорудить мост» для переговоров.
«Российское руководство приветствует любые усилия по созданию приемлемых для позитивных результатов условий мирных переговоров. В данном случае наши китайские стратегические партнеры играют довольно значительную роль в этих усилиях. Хотя все наши условия были четко обозначены [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным несколько месяцев назад в выступлении в МИД, и они остаются актуальны. Самое главное сейчас зависит от готовности западного мира усмирить своих подопечных в Киеве, своих структурно подчиненных им людей команды [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал сенатор.
Усилия наших партнеров, влиятельных международных игроков к созданию условий для движения к мирным переговорам, к решению всего этого кризиса, конечно, приветствуются. Мы будем этому максимально содействовать, но только при том условии, если вторая сторона, западный мир, НАТО и прочие структуры будут позитивно влиять на развитие этих событий
Как заявил заместитель главы МИД КНР Чэнь Сяодун, Китай хочет «соорудить мост» для проведения мирных переговоров по Украине и будет дальше работать для достижения этой цели. «Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — сказал дипломат.