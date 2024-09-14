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19:13, 14 сентября 2024Россия

В Совфеде высказались об участии Британии в конфликте при поставке ракет Украине

Пушков: поставка ракет ВСУ автоматически делает Британию участником конфликта

Фото: Lewis Joly / AP

Поставка новых ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ) автоматически делает Британию участником конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор поделился несколькими соображение насчет слов британского премьер-министра Кира Стармера о праве Украины на самооборону и нежелания идти на конфликт с Россией. «Право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия. И оно будет осуществляться, когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели. Похоже, Стармер забыл об этом», — написал он.

Пушков отметил, что действия Лондона по военно-техническому оснащению ВСУ все больше указывают на то, что британские власти вполне осознанно идут к военному конфликту с Россией. Он также добавил, что, вероятно, Британия не до конца осознает возможные последствия отправки Киеву ракет для ударов вглубь России.

Ранее Пушков выразил мнение, что безусловная поддержка Украины Западом не будет продолжаться вечно. По его словам, открытые чеки от Европы и США для Киева также останутся в прошлом.

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      Виктория Кондратьева
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