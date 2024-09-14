В США сообщили о неспособности Германии повысить расходы на оборону

WSJ: ФРГ не сможет удовлетворить требование НАТО о военных расходах в 2% ВВП

Германия не сможет увеличить свой базовый оборонный бюджет до двух процентов от ВВП, как того требует НАТО, к 2028 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

В настоящее время базовый оборонный бюджет ФРГ составляет 1,3 процента ВВП. При этом общие военные расходы достигают порога в два процента лишь благодаря вложениям из внебюджетного инвестиционного фонда. К 2028 году его запас будет исчерпан. Чтобы показатель общего объема оборонных расходов удерживался на таком уровне, Берлину придется сразу увеличить свой базовый оборонный бюджет на 60 процентов от текущей величины. Однако эксперты оценивают вероятность, что Берлин достигнет этой цели, как низкую.

Ранее сообщалось, что оборонные расходы стран НАТО остаются неравномерными. Польша и Эстония выделяют на это 4,1 и 3,4 процента своего ВВП. Для сравнения, Португалия тратит 1,6 процента, а Испания — всего 1,3 процента.