Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 14 сентября 2024Мир

В США сообщили о неспособности Германии повысить расходы на оборону

WSJ: ФРГ не сможет удовлетворить требование НАТО о военных расходах в 2% ВВП

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия не сможет увеличить свой базовый оборонный бюджет до двух процентов от ВВП, как того требует НАТО, к 2028 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

В настоящее время базовый оборонный бюджет ФРГ составляет 1,3 процента ВВП. При этом общие военные расходы достигают порога в два процента лишь благодаря вложениям из внебюджетного инвестиционного фонда. К 2028 году его запас будет исчерпан. Чтобы показатель общего объема оборонных расходов удерживался на таком уровне, Берлину придется сразу увеличить свой базовый оборонный бюджет на 60 процентов от текущей величины. Однако эксперты оценивают вероятность, что Берлин достигнет этой цели, как низкую.

Ранее сообщалось, что оборонные расходы стран НАТО остаются неравномерными. Польша и Эстония выделяют на это 4,1 и 3,4 процента своего ВВП. Для сравнения, Португалия тратит 1,6 процента, а Испания — всего 1,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москву прибыли освобожденные из плена российские военные

      В Москве возбудили дело после отравления десятков ветеранов

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      Команду Харрис уличили во введении публики в заблуждение о словах Трампа

      В США сообщили о неспособности Германии повысить расходы на оборону

      Средняя стоимость похода в ресторан в крупных городах России выросла

      Зеленский обратился к Западу по поводу военной помощи

      Зеленского обвинили в стремлении втянуть НАТО в конфликт с Россией

      В фан-клубе «Гарри Поттера» ответили Милонову на сравнение с фриками

      Число отравившихся туристов в китайском ресторане увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше