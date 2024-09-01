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18:52, 1 сентября 2024Мир

Стало известно о тратах стран НАТО на оборону

Defense One: страны НАТО должны тратить на оборону не менее 3% ВВП

Фото: Yves Herman / Reuters

Оборонные расходы стран НАТО вырастут. Об этом сообщает издание Defense One.

Журналисты медиа напомнили о словах 45-го президента США Дональда Трампа, который в конце августа заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 3 процента от своего ВВП. Стало известно, что с ним согласен помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли.

«Да. Я думаю, они должны и могут», — заметил Лэпсли. По его словам, расходы на оборону должны превысить двухпроцентный порог, «учитывая сценарии угроз, с которыми сталкиваются сегодня». Об этом Лэпсли заявил в кулуарах форума по безопасности GLOBSEC.

По прогнозу министра обороны Эстонии Ханно Певкура, расходы на оборону возраст до 3,7 процентов за пару лет. Журналисты Defense One подчеркнули, что другие должностные лица НАТО считают, что национальная безопасность зависит не только от вооруженных сил. По их мнению, нужно выделять дополнительные средства на полицейские силы и сетевую безопасность.

Оборонные расходы стран НАТО остаются неравномерными. Польша и Эстония выделяют на это 4,1 и 3,4 процента своего ВВП. Для сравнения, Португалия тратит 1,6 процента, а Испания — всего 1,3 процента.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. «Нет. Его не хотят и не просят», — подчеркнул финляндский президент.

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      Андрей Ставицкий
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