Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 14 сентября 2024Россия

Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

Генерал-лейтенант Разумихин: треть трофейной техники ВСУ используется ВС РФ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Около трети трофейной техники, захваченной Южной группировкой войск в боевых действиях, ремонтируется и используется Вооруженными силами (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Евгения Разумихина.

«В настоящее время 30 процентов техники, которая захвачена у [Вооруженных сил Украины (ВСУ)], она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — сказал военнослужащий.

Генерал-лейтенант отметил, что в основном речь идет о технике, бывшей на вооружении в странах Варшавского договора, которую Украине поставляли в самом начале спецоперации — танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Ранее Минобороны России показало видео с трофейными техникой и оружием, поставленными ВСУ западными странами. Уточняется, что российские военные захватили в бою и перегнали в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Будем реагировать так, чтобы мало не показалось». Россия пообещала жестко ответить на разрешение ВСУ бить вглубь страны

      Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение должностных полномочий

      Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

      Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над ее дочерью

      Назван кандидат на пост главы объединенной Федерации гимнастики России

      Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы обвинили в получении взятки

      Минобороны опубликовало кадры возвращения российских пленных

      Усик собрался стать министром

      Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с Россией

      ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше