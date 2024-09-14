Военнослужащий раскрыл местонахождение части трофейной техники ВСУ

Генерал-лейтенант Разумихин: треть трофейной техники ВСУ используется ВС РФ

Около трети трофейной техники, захваченной Южной группировкой войск в боевых действиях, ремонтируется и используется Вооруженными силами (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Евгения Разумихина.

«В настоящее время 30 процентов техники, которая захвачена у [Вооруженных сил Украины (ВСУ)], она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — сказал военнослужащий.

Генерал-лейтенант отметил, что в основном речь идет о технике, бывшей на вооружении в странах Варшавского договора, которую Украине поставляли в самом начале спецоперации — танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Ранее Минобороны России показало видео с трофейными техникой и оружием, поставленными ВСУ западными странами. Уточняется, что российские военные захватили в бою и перегнали в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства.