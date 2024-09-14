ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадали четверо мирных жителей. Трое из них получили ранения в результате попадания снаряда на участке автодороги Шебекино — Белгород. «Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Одно транспортное средство уничтожено огнем, второе — получило повреждения», — написал он.

Кроме того, Гладков добавил, что в селе Вознесеновка дрон влетел в окно частного дома. Пострадавшей в результате происшествия женщине с минно-взрывной травмой и контузией на месте оказали медицинскую помощь, однако она отказалась от госпитализации.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что украинская армия атаковала сразу три населенных пункта в Шебекинском районе. ВСУ нанесли удары по селам Терезовка и Муром, а также по поселку Маслова Пристань.