Зеленский обратился к Западу по поводу военной помощи

Зеленский: задержка военной помощи имеет негативные последствия для Украины

Каждая задержка военной помощи со стороны стран Запада имеет негативные последствия для Украины. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Ценим поддержку Президента и Конгресса США с самого начала этой войны. Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что промедление в поставках вооружения имеет негативные последствия для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что успех его мирного плана будет зависеть от президента США Джо Байдена. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» главе Белого дома.