Алаудинов сравнил потери России и ВСУ в Курской области

Алаудинов: потери ВСУ в Курской области намного выше, чем у Российской армии

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области намного выше, чем у Российской армии. О соотношении потерь рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно «уничтожают пачками» противника.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

