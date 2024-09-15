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00:52, 15 сентября 2024Россия

Алаудинов сравнил потери России и ВСУ в Курской области

Алаудинов: потери ВСУ в Курской области намного выше, чем у Российской армии

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области намного выше, чем у Российской армии. О соотношении потерь рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно «уничтожают пачками» противника.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

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      Марина Совина
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