Байден прокомментировал заявления Трампа о поедании гаитянами домашних животных

Байден осудил заявления Трампа о том, что иммигранты с Гаити едят кошек и собак

Президент США Джо Байден осудил утверждение кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа о том, что мигранты из Гаити якобы едят домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, республиканцы осуществляют «нападки на гаитянских американцев в Огайо». Политик заявил, что это неправильно и должно прекратиться.

«Он [Трамп] говорит, что мигранты, темнокожие мигранты отравляют кровь нашей страны (...) Любой президент должен отвергать ненависть в Америке», — сказал американский лидер.

Ранее во время дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп заявил, что иммигранты с Гаити якобы потребляют в пищу собак и кошек.

14 сентября Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо из-за якобы поедания ими животных.