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03:51, 15 сентября 2024Путешествия

Число пострадавших в ДТП в Египте российских туристов раскрыли

Al-Ahram: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте

Фото: pixabay.com

В результате ДТП с участием туристического автобуса на трассе СуэцКаир пострадал 21 гражданин России. Такое число раскрыла газета Al-Ahram.

Отмечается, что всего травмы получили 46 человек. Среди них значатся 11 граждан Турции, девять итальянцев, три египтянина и два британца. Все они доставлены в медицинский центр Суэца, для помощи пострадавшим привлекли весь медицинский персонал комплекса. 

Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффара.

Ранее сообщалось о задержании водителя автобуса. По предварительной информации, он мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины. Представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии были поставлены в известность о случившемся.

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      Евгений Силаев
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