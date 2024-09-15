Число пострадавших в ДТП в Египте российских туристов раскрыли

Al-Ahram: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте

В результате ДТП с участием туристического автобуса на трассе Суэц — Каир пострадал 21 гражданин России. Такое число раскрыла газета Al-Ahram.

Отмечается, что всего травмы получили 46 человек. Среди них значатся 11 граждан Турции, девять итальянцев, три египтянина и два британца. Все они доставлены в медицинский центр Суэца, для помощи пострадавшим привлекли весь медицинский персонал комплекса.

Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффара.

Ранее сообщалось о задержании водителя автобуса. По предварительной информации, он мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины. Представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии были поставлены в известность о случившемся.