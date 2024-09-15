В Германии высказались о санкциях против России

Шольц: ФРГ долго будет заниматься санкциями против России и борьбой с обходом

Германия еще долго будет заниматься вопросом санкций против России и борьбы с их обходом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА Новости.

Немецкий политик прибыл с официальным визитом в Узбекистан и затем отправится в Казахстан. Он уточнил, что обсуждает с лидерами разных государств вопрос антироссийских санкций.

«Это задача, которую мы преследуем и которой мы будем заниматься еще долгое время. Я совершенно в этом уверен», — высказался канцлер.

Он добавил, что ФРГ и дальше будет развивать экономическое и политическое сотрудничество со странами Средней Азии.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Восточная Германия и ее жители непропорционально страдают от экономических санкций против России и их последствий для местной экономики.