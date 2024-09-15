Гладков оценил ситуацию в Шебекино после атаки ВСУ как непростую

Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 15 сентября, остается непростой. Такую оценку дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий, «но работы, конечно, еще много».

В субботу, 15 сентября, ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. По предварительной информации, пострадали четверо мирных жителей. Трое из них получили ранения в результате попадания снаряда на участке автодороги Шебекино — Белгород. Еще одна женщина пострадала, когда в селе Вознесеновка, когда дрон влетел в окно частного дома.