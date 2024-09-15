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08:35, 15 сентября 2024Россия

Гладков оценил ситуацию в Шебекино после атаки ВСУ

Гладков оценил ситуацию в Шебекино после атаки ВСУ как непростую

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Ситуация в Шебекинском городском округе в связи с возгоранием после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 15 сентября, остается непростой. Такую оценку дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сил и средств достаточно для ликвидации последствий, «но работы, конечно, еще много».

В субботу, 15 сентября, ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. По предварительной информации, пострадали четверо мирных жителей. Трое из них получили ранения в результате попадания снаряда на участке автодороги ШебекиноБелгород. Еще одна женщина пострадала, когда в селе Вознесеновка, когда дрон влетел в окно частного дома.

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      Марина Совина
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