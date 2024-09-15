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10:11, 15 сентября 2024Россия

Губернатор Рязанской области раскрыл последствия атаки беспилотников на регион

Губернатор Рязанской области Малков: в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Рязанской области Павел Малков раскрыл последствия атаки беспилотников на регион. Соответствующее сообщение появилось в его в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области поражены БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября были сбиты 29 беспилотников. В результате отражения атаки были уничтожены 15 дронов самолетного типа над территорией Брянской области. Также пять беспилотников поражены над Курской областью, четыре — над Смоленской областью, два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил массированную атаку украинскими БПЛА по регионам России. По мнению специалиста, Украина таким образом пытается демонстрировать Вашингтону свою силу.

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      Мария Винар
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