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23:53, 15 сентября 2024Мир

Харрис выступила против насилия в США

Харрис выступила против насилия в США после стрельбы рядом с Трампом
СюжетСтрельба в США
Камала Харрис

Камала Харрис . Фото: Kamala Harris / Reuters

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис прокомментировала стрельбу рядом с гольф-клубом, где находился ее соперник от республиканцев Дональд Трамп. Об этом она написала в социальной сети X.

Харрис выступила против насилия в США после стрельбы рядом с местом, где находился Трамп.

«Меня проинформировали о сообщениях, касающихся стрельбы рядом с бывшим президентом Трампом и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», — заявила она.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда тот выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники The New York Post сообщили, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не в Трампа. «Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность», — отметила газета.

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      Марина Совина
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