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10:29, 15 сентября 2024Россия

Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье

«МК»: инспектор ГИБДД сбил троих детей в поселке Михнево в Подмосковье

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «МК».

Инцидент произошел вечером,14 сентября в поселке Михнево Ступинского городского округа. 27-летний мужчина ехал на личном автомобиле «Омода С5» и совершил наезд на троих мальчиков, которые внезапно выбежали на проезжую часть. В результате аварии пятилетний мальчик, а также два брата четырех и семи лет получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что два пострадавших брата являются гражданами Таджикистана. Их отец безработный, а мать работает кассиром. Пятилетний мальчик — гражданин Узбекистана. Его отец также нигде не работает.

Ранее в Казани наезд автомобиля марки Toyota Camry, закрепленного за полковником центрального аппарата МВД Татарстана Юрием Колпаковым, на шестилетнего мальчика попал на видео.

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      Мария Винар
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