Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

Милонов назвал честной кисой кошку, не ставшую перебегать дорогу кортежу Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем российского президента Владимира Путина. Комментарий публикует News.ru.

Депутат пошутил, что кошка не захотела брать на себя ответственность. «Не дай бог что, ее же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — добавил Милонов.

Он также назвал животное, не ставшее перебегать дорогу перед кортежем Путина, «просто честной кисой».

Видео с кортежем российского лидера и черной кошкой опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, что животное добежало до середины дороги перед автомобилем, но затем передумало и вернулось. Зарубин пошутил, что кошка приняла единственное в этой ситуации верное решение.