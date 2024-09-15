Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 15 сентября 2024Россия

Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

Милонов назвал честной кисой кошку, не ставшую перебегать дорогу кортежу Путина

Фото: Andréas BRUN / Unsplash

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем российского президента Владимира Путина. Комментарий публикует News.ru.

Депутат пошутил, что кошка не захотела брать на себя ответственность. «Не дай бог что, ее же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — добавил Милонов.

Он также назвал животное, не ставшее перебегать дорогу перед кортежем Путина, «просто честной кисой».

Видео с кортежем российского лидера и черной кошкой опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, что животное добежало до середины дороги перед автомобилем, но затем передумало и вернулось. Зарубин пошутил, что кошка приняла единственное в этой ситуации верное решение.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переговорах Рима и Лондона для одобрения ударов ВСУ по России

      Алаудинов сообщил об освобождении села в Курской области

      Убытки из-за загрязнения украинской реки оценили

      Дзюба отличился результативным действием в дебютном матче за «Акрон»

      Киев обсудил с Польшей состояние дел на фронте

      Шольц приехал в Узбекистан

      На Украине раскрыли цель возможных ударов вглубь России

      Зеленский отчитался о ходе получения разрешения США на удары вглубь России

      Машины немецкого силовика облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

      Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше