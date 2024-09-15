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07:41, 15 сентября 2024Россия

Мурашко заявил о достатке лекарств от коронавируса

Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, самое главное — при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение. Мурашко напомнил, что очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу при наличии симптомов заболевания.

Ранее исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев рассказал, что вирус адаптируется к организму человека и уже не вызывает тяжелых пневмоний.

По информации Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1 процента, а COVID-19 — на 17,3 процента.

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      Юлия Мискевич
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