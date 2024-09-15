Экс-полковник СБУ Стариков: возможные удары по РФ сплотят народ вокруг Путина

Западным странам нужны удары Украины по территории РФ для расшатывания российского общества. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу PolitБюро.

По его мнению, Запад не добьется поставленной цели, так как возможная атака натовскими ракетами вглубь России не приведет к военному результату из-за их ограниченного количества и работы российских сил противовоздушной обороны. «Смогут ли данные удары расшатать общество? Не смогут», — убежден Стариков.

Когда возникает опасность, российское общество сплачивается, добавил собеседник. «Это всегда было так, и сейчас любые удары приводят, наоборот, к сплачиванию возле Путина», — заявил он.

Ранее Стариков заявил о большой проблеме Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, переход Покровска (украинское название города Красноармейска) под контроль России приведет к разрезанию фронта.