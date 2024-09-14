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23:14, 14 сентября 2024Мир

На Украине заявили о большой проблеме ВСУ

Стариков: переход Покровска под контроль России приведет к разрезанию фронта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что переход Покровска (украинское название города Красноармейска) под контроль России приведет к разрезанию фронта. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

«Они [российские войска] доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается», — сказал Стариков.

По его словам, разделение украинских сил на этом участке позволит российским военным дойти до Днепропетровской области.

Ранее в Пентагоне заявили, что украинские военные должны продолжать пытаться удержать Красноармейск, поскольку США считают расположение города стратегическим. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас «много инвестируют» в попытки удержать город.

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      Марина Совина
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